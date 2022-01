Il podcast del 3 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 3 gennaio 2022" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 3 gennaio 2022

Prima puntata del nuovo anno. In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.952 (ieri 6.367) su 27.639 test di cui 15.673 tamponi molecolari (ieri 17.957) e 11.966 test rapidi (ieri 4.556). Il tasso dei nuovi positivi è 25,15% (60,6% sulle prime diagnosi).

Secondo i dati resi noti dalla Regione in provincia di Grosseto i comuni dove l'incidenza del virus è più alta sono Castel del Piano con 87 casi in una settimana, Arcidosso 61, Seggiano 13. Grosseto è al sesto posto con 858 casi, mentre Follonica è al quarto posto con 245.

E con l'aumento dei contagi e dei ricoveri di questi giorni a cavallo tra 2021 e 2022 anche la Toscana rischia di entrare in zona gialla nei prossimi giorni. Oggi per la prima volta è stato raggiunto il limite del 15% del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Ieri in provincia di Grosseto i casi registrati sono stati 81. Le persone positivi in totale sono 1655, quelle in quarantena per contatto stretto sono 2628.

La situazione dei ricoveri: 40 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid. 9 persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva. Di questi l'85% risulta non vaccinato. I ricoveri totali sono 49

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 7.239.000 dosi. Di queste 1.112.347 sono dosi booster.

Voltiamo pagina. È Ilaria Tosti, imprenditrice maremmana, il personaggio dell'anno 2021. È stata scelta dai lettori de IlGiunco.net nel contest #maremmani, giunto quest'anno alla sua settima edizione. Così dopo Ambra Sabatini, personaggio dell'anno 2020, un'altra donna è stata eletta tra i dieci personaggi dell'anno indicati dalla nostra redazione.