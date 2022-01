Il giovane Vaglio nuovo interbase del Bbc: «A Grosseto grande cultura del baseball»

GROSSETO – Sistemato il monte di lancio, il Bbc Grosseto prosegue il mercato con l’interno viterbese Francesco Vaglio, classe 2000. Il fratello di Alessandro, ex capitano della nazionale e del Bologna, che debuttò in Ibl nel 2011 a Grosseto, entra nel roster di Jairo Ramos Gizzi per dare una mano nell’infield, come seconda base e interbase.

Francesco Vaglio ha debuttato in serie A2 giocando con i Rams Viterbo nel 2017 (sei partite) e 2018 (25 presenze): dal 2019 si è trasferito nel Montefiascone. Con i falisci ha militato in serie B (306mb, 9pbc), in serie A2 nel 2020 (292mb, 6pbc) e in serie A nel 2021 (253, 9pbc).

“Conosco il diesse Filippo Olivelli – sottolinea Francesco Vaglio – dai tempi del Viterbo e mi avrebbe voluto già l’anno scorso. Mi è piaciuta l’idea di sistemarmi in una piazza importante come Grosseto, dove c’è una grande cultura del baseball. Mi presenterò con lo spirito di provare un’esperienza nuova, stimolante”.