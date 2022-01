Il Covid spaventa la pallacanestro, rinviate le gare delle prime squadre della Gea

GROSSETO – Vacanze prolungate per il mondo della pallacanestro, inclusa la grossetana Gea. Il comitato regionale della Fip Toscana, alla luce il particolare momento ed in considerazione della situazione epidemica in atto, ha deliberato il rinvio delle partite dei campionati regionali di basket.

Il campionato di serie B femminile si fermerà solo nel prossimo fine settimana e ripartirà il 15-16 gennaio con la disputa delle gare del secondo turno di ritorno. La gara tra Gea Grosseto e Le Mura Spring Lucca verrà invece recuperata infrasettimanalmente il 9 o 10 febbraio.

Stop di due settimane per il campionato di serie D, che riprenderà il 22-23 gennaio, con le partite della terza di ritorno. Le gare Gea Grosseto-Valdicornia e Bellaria Cappuccini-Gea verranno recuperate alla fine della regular season, tra la fine di marzo e la prima settimana di aprile.

Stesso discorso per gli altri campionati, quello di Prima Divisione e i tornei giovanili, che si fermeranno dall’8 al 16 gennaio compreso.