Coronavirus in Maremma: la classifica dei paesi più colpiti. I numeri COMUNE PER COMUNE

GROSSETO – Quella passata è stata una settimana difficile dal punto di vista dei contagi.

In provincia di Grosseto dal 27 dicembre al 2 gennaio sono stati registrati 1.911 nuovi casi con un tasso settimanale per 100mila abitanti di 874,45. I dati sono stati diffusi dalla Regione Toscana.

Con questo dato la nostra provincia rimane comunque quella con meno contagi a livello regionale. In tutta la Toscana sono stati complessivamente 68.677 i nuovi casi registrati.

I dati per la provincia di Grosseto nel periodo dal 27 dicembre al 2 gennaio:

Con i dati forniti dalla Regione Toscana abbiamo stilato una classifica dei comuni con il numero più alto di contagi rispetto al numero di abitanti. È la zona dell’Amiata quella maggiormente colpita.

È infatti Castel del Piano il comune con il tasso più alto, dove sono stati registrati 87 nuovi casi per 4.808 abitanti. Qui il tasso settimanale per 100mila abitanti arriva a 1.848,14.

A seguire Arcidosso (4.295 abitanti) e Seggiano (995 abitanti) dove rispettivamente i nuovi casi sono stati 61 e 13 per un tasso settimanale di 1.420,26 e 1.306, 53.

Al quarto posto troviamo Follonica con 245 nuovi casi per 21.123 abitanti e un tasso settimanale di 1.159,87. A seguire il Comune di Cinigiano con 28 nuovi positivi per 2.420 abitanti (tasso 1.157,02).

Il capoluogo di provincia, Grosseto, è al sesto posto. A livello puramente numerico è il comune con più nuovi casi, ovvero 858, ma avendo 81.621 abitanti rimane più basso il tasso settimanale con 1.051,20.

Gli altri comuni:

7. Roccalbegna – 9 nuovi casi su 945 abitanti

8. Massa Marittima – 77 nuovi casi su 8.219 abitanti

9. Orbetello – 132 nuovi casi su 14.531 abitanti

10. Semproniano – 8 nuovi casi su 990 abitanti

11. Gavorrano – 65 nuovi casi su 8.291 abitanti

12. Montieri – 9 nuovi casi su 1.155 abitanti

13. Castiglione della Pescaia – 55 nuovi casi su 7.111 abitanti

14. Civitella Paganico – 23 nuovi casi su 3.030 abitanti

15. Santa Fiora – 18 nuovi casi su 2.484 abitanti

16. Scarlino – 24 nuovi casi su 3.827 abitanti

17. Monte Argentario – 69 nuovi casi su 11.849

18. Roccastrada – 44 nuovi casi su 8.834 abitanti

19. Scansano – 19 nuovi casi su 4.315 abitanti

20. Campagnatico – 10 nuovi casi su 2.329 abitanti

21. Manciano – 29 nuovi casi su 7.226 abitanti

22. Isola del Giglio – 5 nuovi casi su 1.351 abitanti

23. Magliano in Toscana – 9 nuovi casi su 3.393 abitanti

24. Pitigliano – 9 nuovi casi su 3.698 abitanti

25. Castell’Azzara – 3 nuovi casi su 1.371 abitanti

26. Monterotondo Marittimo – 1 nuovo caso su 1.275 abitanti

27. Capalbio – 1 nuovo caso su 3.887 abitanti

28. Sorano – 0 nuovi casi su 3.165 abitanti