GROSSETO – Non si ferma la corsa al tampone. Le farmacie sono ancora prese d’assalto con lunghe file da parte di chi deve fare il tampone per lavoro, per uscire o per controllo dopo un contatto con una persona positiva.

Le foto di questo articolo sono state scattate stamani davanti alla farmacia San Giuseppe di Grosseto dove durante tutto il giorno una lunga fila di persone ha atteso il proprio turno per farsi il tampone.