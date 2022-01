Il nuovo anno di Menta e Rosmarino inizia con il “Palo Santo”. Scopriamo che cosa è

GROSSETO – Cari amici de IlGiunco.net vi ho lasciato per qualche settimana perché assorbita dal Natale in erboristeria, spero che qualcuno di voi abbia ricevuto o regalato qualche sacchettino profumato di Menta&Rosmarino!!

Come avete passato questo 31 dicembre? Io mi sono dedicata ai miei cari, con fatica ho aspettato la mezzanotte perché gli occhi mi si chiudevano dal sonno, vuoi la mezza età che sento tutta sulle spalle, vuoi quel bicchierino di vino che t’affossa sul divano sono comunque riuscita a brindare a questo 2022 che spero sia l’anno della “risoluzione” .La risoluzione alla fase di compressione che stiamo vivendo da tempo.

Nella serata della fine anno (o a capodanno) ogni luogo ha in sé qualche tradizione, come buttare qualcosa di vecchio: di solito dal balcone si gettano dei cocci vecchi, piatti, bicchieri come voler gettare via i propri problemi e tutta la parte negativa che c è in noi per far spazio alle cose belle.

Indossare un capo di abbigliamento intimo rosso; il rosso è associato alla salute, forza, alla ricchezza e alla fertilità.

Altra usanza è il bacio sotto il vischio simbolo di amore eterno.

Uscire il primo dell’anno di casa con dei soldi in tasca, anche questo è un modo di attirare la buona sorte, se poi ci si aggiunge che la prima persona che si vede e un anziano o un bambino allora il dado per un anno di prosperità o longevità è fatto!!!

Naturalmente ci sono anche le tradizioni culinarie che a casa mia ormai sono un rito che mio marito non vuole che ci se ne dimentichi… cotechino, lenticchie melograno e uva ☺ L’uva simboleggia le monete d’oro, il melograno la fedeltà, il cotechino l ‘abbondanza vista anche la ricchezza dei grassi e le lenticchie portano anzi dovrebbe portare ricchezza!

QUI TROVATE TUTTE LE PUNTATE DI MENTA E ROSMARINO: LINK

Perché vi parlo di tutto questo che già sapete? Perché forse qualcuno ancora non sa che fra le varie tradizioni una pratica che si può fare all’inizio dell’ anno e ogni volta che riteniamo opportuno durante l anno è la pulizia dell’energia in casa! Potete guardare il tutorial sul mio profilo di @MentaRosmarinoErboristeria

L’energia negativa in casa porta stress e cattivo umore ecco allora che “pulire” i nostri ambienti, bastano 4 minuti e vedrete che si ritrova subito una energia positiva per affrontare le giornate.

IN questa puntata parliamo di Palo Santo, seguitemi perché scopriremo anche altri modi e usi per “purificare”

IL Palo Santo è necessario reperirle rigorosamente bio, ha tradizione millenaria e veniva usato per cerimonie sciamaniche, il suo profumo era usato per rituali e cerimonie di purificazione interiore. L’aroma del Palo Santoè una copertina a cui potersi avvolgere in ogni momento di vulnerabilità che viviamo per ritrovare pace ed equilibrio. È molto più del solito incenso, il palo sa to ha un significato più profondo e spirituale, può essere bruciato prima di una pratica yoga, prima di una meditazione, anche prima di una cena per creare una giusta armonia fra i commensali.

IL Palo Santo è originario dell’America centro meridionale dove cresce spontaneamente. I bastoncini che utilizziamo vengono ricavati da Alberi morti naturalmente rimasti al suolo almeno per 4/10 anni solo questi hanno l olio essenziale che tanto profumo emana ed è apprezzato ormai in tutto il mondo. Gli alberi che vengono come vi dicevo utilizzati per la creazione dei bastoncini o distillati per estrazione dell’olio essenziale vengono contestualmente piantati dei nuovi per la riforestazione del parco nazionale Machailla in Ecuador.

Bene a questo punto non vi rimane che venire in erboristeria acquistare il vostro bastoncino di Palo Santo e fare quanto prima una bella purificazione in casa, facendo attenzione ad accenderlo con cautela senza bruciarlo a fiamma viva e passando sul perimetro delle vostre stanze con il fumo del paletto avendo cura di lasciare una finestra aperta.

Seguitemi e scopriremo insieme altri trattamenti di pulizia

Buon anno a tuti voi che sia un anno pieno di tisane per ritrovare il vostro benessere