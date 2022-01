Coronavirus: 64 nuovi positivi in Maremma. Dei ricoverati nel reparto Covid l”80% non è vaccinato

GROSSETO – Sono 64 i nuovi positivi in provincia di Grosseto, 702 in tutta la Asl sud est (Arezzo 400, Siena 157, Grosseto 81 e 64 extra Asl). Una persona guarita. 366 i tamponi fatti (151 molecolari e 215 antigenici)

I nuovi positivi sono uno nel comune di Campagnatico, uno a Castel del Piano, due a Castiglione della Pescaia, uno a Cinigiano, due a Follonica, due a Gavorrano, 53 a Grosseto, uno a Isola del Giglio, tre a Magliano in Toscana, uno a Massa Marittima, quattro a Monte Argentario, quattro a Orbetello, uno a Roccalbegna, uno a Roccastrada, due a Santa Fiora e due a Semproniano.

40 le persone ricoverate nel reparto Covid del Misericordia. Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa l’80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. Nove i ricoverati in terapia intensiva: dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa l’85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni.

1656 le persone in carico alla Asl, 2.628 coloro che sono in quarantena per contatto stretto.

Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 1 gennaio alle ore 14 del 2 gennaio 2022

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 29 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 3 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato Bolla Covid Misericordia Grosseto 40 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 9 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:

Provincia Sabato 1 gen Domenica 2 gen Arezzo 30 32 Grosseto 44 49 Totale Asl 74 81

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 25 Siena 22 Grosseto 1 Totale 48

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 953 626 1579 Siena 570 620 1190 Grosseto 151 215 366 Totale 1674 1461 3135

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Asl TSE 702 Provincia di Arezzo 400 Provincia di Siena 157 Provincia di Grosseto 81 Extra USL 64

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 70 84 102 93 36 12 3 Grosseto 9 19 12 27 8 4 2 Siena 21 24 36 48 18 8 2 ASL TSE 100 127 150 168 62 24 7

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .

Comune Tamponi Positivi Campagnatico 1 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 2 Cinigiano 1 Follonica 2 Gavorrano 2 Grosseto 53 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 3 Massa Marittima 1 Monte Argentario 4 Orbetello 4 Roccalbegna 1 Roccastrada 1 Santa Fiora 2 Semproniano 2

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 3614 Siena 3144 Grosseto 1656 Totale 8414

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 5207 Siena 4499 Grosseto 2628 Totale 12334

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE