Il Correggio chiede tempo, slitta di tre giorni la sfida con il Circolo Pattinatori

GROSSETO – Slitta di tre giorni il ritorno in campo del Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto dopo la pausa natalizia. Il Bidielle Correggio ha chiesto il rinvio della partita in programma mercoledì 5 gennaio sulla pista Mario Parri di via Mercurio per alcune positività nel gruppo squadra. Già fissato il recupero del match con gli emiliani per il 23 febbraio alle 20,45.

I ragazzi di Federico Paghi riprenderanno quindi il loro cammino sabato 8 gennaio alle 20,45 a Forte dei Marmi contro i vicecampioni d’Italia che proprio in questi giorni di sono messi nelle mani dell’ex Barcellona Marc Gual, dopo aver esonerato Alberto Orlandi.

Il Circolo Pattinatori a due giornate dalla fine del girone d’andata occupa la sesta posizione della classifica con 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio. Saavedra e compagni hanno già centrato un posto per le finali di Coppa Italia e puntano a consolidare la prestigiosa posizione.

La classifica dopo 11 gare: Trissino 30*; Follonica 23*; Forte dei Marmi e Vercelli 21; Bassano 20*; Edilfox Grosseto 19; Lodi* e Sarzana 16; Montebello, Valdagno 12; Monza 11; Sandrigo 8; Correggio 7; Matera 0.

*una partita in meno

Marcatori: Mendez Ortiz (Lodi) 23, Nadini (Monza) e Francesco Banini (Follonica) 16, Neves (Sandrigo) 15, Saavedra (Grosseto) 14.