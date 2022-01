Il 2022 inizia con il tuffo di Capodanno: in 43 sfidano il mare di gennaio. FOTO E VIDEO

FOLLONICA -Sono stati 43 i coraggiosi che questa mattina si sono tuffati nel mare di Follonica, una tradizione che l’1 gennaio non può mancare nella città del Golfo.

“Tuffiamoci nel 2022” è stato il titolo dell’iniziativa, organizzato dal comitato locale della Croce Rossa Italiana che ha assisstito i bagnanti sulla spiaggia davanti all’ex Florida.

Un brindisi tra le onde come buon auspicio per il 2022 anche quest’anno ha attirato numerosi partecipanti e spettatori. Tra di loro anche il sindaco Andrea Benini che però ha preferito osservare. A lui l’onore di dare il segnale del via al tuffo.

«Quest’anno c’è una grandissima partecipazione – ha detto -, segno che c’è una grande voglia di ritorno alla normalità. Speriamo che il 2022 possa essere l’anno della riconquista definitiva.

Il primo cittadino ha fatto anche una riflessione sul vaccino: «Se tutti si fossero vaccinati forse potremmo essere qui alle prese con una semplice influenza e trovarci senza mascherine, vivendo questo momento con maggiore serenità».

Abbiamo seguito l’iniziativa con gli scatti di Giorgio Paggetti.