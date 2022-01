Coronavirus in Maremma, il contagio non si ferma: 294 nuovi casi. Un ricovero in più

GROSSETO – Sono 294 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri 420). Con 113 nuovi positivi a Grosseto e 44 a Follonica, i due sono i comuni più colpiti. I dati sono stati diffusi nel report quotidiano della Asl.

Tra le ore 14 del 31 dicembre e le ore 14 di oggi, 1 gennaio, sono stati processati 1.867 tamponi, di cui 889 molecolari e 978 test anigenici. Il tasso di positività risulta quindi del 15,75 per cento.

Le persone positive in carico alla Asl sono 1.585. Nelle ultime 24 ore non si sono registrate guarigioni.

I nuovi casi per comune:



11 ad Arcidosso, uno a Campagnatico, uno a Capalbio, 11 a Castel Del Piano, 10 a Castiglione Della Pescaia, 7 a Cinigiano, 4 a Civitella Paganico, 44 a Follonica, 11 a Gavorrano, 113 a Grosseto, 8 a Manciano, 12 a Massa Marittima, 9 a Monte Argentario, 28 a Orbetello, due a Pitigliano, due a Roccalbegna, sei a Roccastrada, quattro a Santa Fiora, due a Scansano, quattro a Scarlino, tre a Seggiano e uno a Semproniano.

La situazione all’ospedale della Misericordia:

A Grosseto sono ricoverati 44 persone; 36 al reparto Covid (ieri 35) e otto in terapia intensiva (come ieri).

Dei pazienti ricoverati nel reparto Covid circa l’80% non è vaccinato, mentre circa il 20% è vaccinato con una dose o con due dosi da più di 120 giorni.

Dei pazienti ricoverati in terapia intensiva circa il l’80% non è vaccinato, mentre circa il 20% è vaccinato con una dose o due dosi da più di 120 giorni.

L’Asl informa che «da oggi abbiamo modificato la struttura del report per focalizzarci più che sul numero di tamponi, positivi e contagi, sugli ospedali che sono quelli che danno davvero il passo dell’epidemia. Assistiamo a un incremento dei ricoveri ma di gran lunga inferiore rispetto ai numeri di un anno fa. I numeri ci restituiscono il quadro di una pandemia che colpisce e corre soprattutto tra i non vaccinati e che tra chi non ha la protezione del vaccino determina le più gravi conseguenze».

«La copertura vaccinale più elevata riduce, infatti, sia la frequenza dell’ospedalizzazione sia dell’accesso in terapia intensiva. Per questo l’Azienda Usl Toscana Sud Est, come tutte le Aziende del Sistema Sanitario Toscano, sta andando sempre più avanti con la campagna vaccinale per accelerare la somministrazione delle terze dosi che rappresentano uno scudo determinante contro la malattia da Covid».

Dati dell’Asl Toscana Sud Est a confronto:

Ricoveri

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 27 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 3 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato Bolla Covid Misericordia Grosseto 36 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 8 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 80% non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni .

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 9 Siena 39 Grosseto 0 Totale 48

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1913 1689 3062 Siena 1554 1798 3352 Grosseto 889 978 1867 Totale 4356 4465 8281

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Asl TSE 2266 Provincia di Arezzo 857 Provincia di Siena 718 Provincia di Grosseto 294 Extra USL 397

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 135 218 192 180 83 25 24 Grosseto 43 81 64 78 23 4 1 Siena 120 173 168 172 55 28 2 ASL TSE 298 472 424 430 161 57 27

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 3349 Siena 2918 Grosseto 1585 Totale 7852

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 5543 Siena 5008 Grosseto 2628 Totale 13179

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE.

Provincia Deceduti Ospedale S. Donato (Arezzo) 0 Ospedale Misericordia (Grosseto) 0