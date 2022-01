Capodanno con le forze dell’ordine in strada: controlli in tutta la città

GROSSETO – «È stato un San Silvestro particolare, e sapevamo che sarebbe stato così».

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna traccia il suo primo bilancio dell’anno 2022.

«Grazie alla collaborazione di tutti, cittadini ed esercenti, e soprattutto all’ottimo servizio svolto dalle forze dell’ordine, tutte, sia in termini di controllo sul rispetto delle normative legate al Covid, sia in termini di sicurezza e legalità, è stata una serata festosa ma tranquilla. Tanti i controlli fatti, io stesso mi sono trovato in un locale attenzionato, anche con la collaborazione della nostra Polizia Municipale, davvero in sinergia con la Questura e le altre forze dell’ordine, con professionalità e senza eccessiva enfasi».

«Poche le sanzioni riscontrate – afferma il primo cittadino -, rispetto al numero di controlli effettuati, con una rissa nata e sedata rapidamente dai nostri Vigili e dalla Polizia di Stato, che ha portato a quattro arresti».

«Un lavoro dunque egregio, a coronamento di un anno di interventi ed operazioni congiunte, con il supporto condiviso di tecnologie sempre più moderne ed efficaci, un anno di risultati sulla sicurezza e il degrado, basati su un fattivo confronto tra Istituzioni, che siamo certi garantirà a tutti una Grosseto più sicura anche nel 2022».

«Buon Anno dunque, Grosseto, e ancora grazie a tutte le Forze dell’ordine».