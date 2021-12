Il podcast del 31 dicembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 31 dicembre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 31 dicembre 2021

In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – Sembra inarrestabile l'ondata pandemica in Toscana in questi giorni. Anche oggi i nuovi casi registrati nella nostra Regione sono in crescita. I nuovi positivi di oggi sono16.886 su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi). 7.790 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici.

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 412. Si tratta del numero più alto mai registrato nella nostra provincia, più di quattro volte rispetto al giorno precedente. Uno scenario mai visto tanto che ieri l'Asl non è riuscita a fornire i dati che solitamente mette a disposizione come il numero di tamponi processati in Maremma e nelle tre province del sud della Toscana.

La situazione dei ricoveri: 35 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid. 8 persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva. I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 43.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 7.177.000 dosi. Di queste 1.063.000 sono dosi booster.

Questa era l'ultima puntata del 2021: vi auguriamo buon anno.