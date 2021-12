Il dolce dono degli operatori della Rsa: alla Caritas arrivano i panettoni

GROSSETO – Gli operatori sanitari della RSA Villa Pizzetti (oss, infermieri, animatori) quest’anno hanno deciso di donare i loro panettoni ricevuti come regalo dalla cooperativa Mediterranea, la quale gestisce l’appalto della residenza, alla Caritas di Grosseto.

“I Panettoni donati sono più di 30 – spiegano gli operatori -. Un piccolo gesto che mostra l’impegno e l’interesse individuale verso la collettività”.

Gli operatori hanno pensato alla Caritas di Grosseto perché “le famiglie in difficoltà sul territorio sono sempre in aumento. I numeri parlano di 200 famiglie in difficoltà. Siamo quotidianamente impegnati nella cura della persone fragili all’interno della residenza e fare un gesto anche al di fuori è sembrato doveroso e pieno di senso, più che mai in questo momento di difficoltà generale”.

“Con l’augurio di fare felice qualcuno, ci si augura una buona fine di anno per tutti”, concludono.