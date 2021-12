Coronavirus, inarrestabile il contagio: in provincia di Grosseto 420 nuovi casi. C’è anche un morto

GROSSETO – "Per il protrarsi del grande afflusso di dati e il conseguente sovraccarico del sistema informatico regionale SISPC informiamo che i dati relativi ai contagi Covid nella ASL Toscana sud est, sono quelli diffusi dalla Regione Toscana questa mattina, relativi all’intervallo di tempo dalla mezzanotte del 29 dicembre alla mezzanotte del 30 dicembre. Precisiamo inoltre che nel report della Regione sono conteggiati anche i tamponi rapidi, come da recente disposizione. Si segnala inoltre una donna di 80 anni deceduta all'ospedale Misericordia il 30 dicembre", scrive, in una nota la Asl.

I dati della Regione per la provincia di Grosseto registrano 420 nuovi casi, otto in più rispetto a ieri.

A differenza dei dati della Asl, che sono relativi ad un arco temporale che va dalle 14 di un giorno alle 14 del successivo, il report della Toscana segnala i dati dalla mezzanotte di un giorno alla mezzanotte di quello successivo. Detto in altri termini, il bollettino della Regione reso noto questa mattina mostra i dati che sono stati registrati da 00.01 alle 23.59 del 30 dicembre.

Di seguito il numero di nuovi casi segnalati dalla Regione Toscana per la provincia di Grosseto comune per comune:

In provincia di Grosseto sono 420: 70 nella fascia 50-59, 64 in quella 30-39, 63 in quella 40-49. 22 i nuovi positivi ad Arcidosso, 17 a Castel del Piano, tre a Roccalbegna, 24 a Massa Marittima, 28 a Monte Argentario, 186 a Grosseto, due a Seggiano, 29 a Orbetello, 14 a Castiglione della Pescaia, 35 a Follonica, cinque a Civitella Paganico, sette a Scansano, due a Isola del Giglio, undici a Roccastrada, tre a Cinigiano e tre a Santa Fiora, dieci a Gavorrano, quattro a Pitigliano e altrettanti a Scarlino, uno a Semproniano e a Castell’Azzara, due a Magliano in Toscana, uno a Campagnatico e due a Manciano.

Non abbiamo a disposizione il numero di tamponi processati in provincia di Grosseto: sul territorio regionale sono stati 74.976 di cui 28.479 molecolari e 46.497 rapidi per un tasso di positività pari a 22,5%.

Per quanto riguarda i ricoveri, stando al report della Regione, all’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 35 persone nel reparto di Degenza Covid e otto in terapia intensiva, come ieri.