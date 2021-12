Coronavirus in Italia: nuovo record di nuovi casi, sono oltre 144mila. 155 morti e 22.579 guariti

GROSSETO - Sono 144.243 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 126.888), come segnala il bollettino del Ministero della Salute. Continuano a crescere i contagi, ma rimane sopra il milione il numero di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 1.224.025, ieri erano 1.150.352. Il tasso di positività sale all'11,8% (ieri 11,0%). 779.463 gli attualmente positivi (ieri +104.598).

Sono invece 155 i morti (ieri 156) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 137.402.

Sono 1.260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+34). Gli ingressi giornalieri sono stati 119 (ieri 134). I ricoverati nei reparti ordinari sono 11.150 (+294).

Sono 22.579 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 22.246), 5.087.297 da inizio emergenza.

Un anno fa in Italia

Il 31 dicembre 2020 erano 23.477 i nuovi casi di Coronavirus in Italia con 186.004 tamponi (tasso di positività al 12,6%), 569.896 gli attualmente positivi. I morti erano 555, mentre i guariti 17.421.

Le persone ricoverate nei reparti ordinari erano 23.151, 2.555 in terapia intensiva.