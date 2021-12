Coronavirus: i positivi continuano a salire. In Toscana oggi sono 16.886

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.886 su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi). 7.790 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici.

Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nella consueta anticipazione del report sui tamponi processati sino alla mezzanotte.

In provincia di Grosseto sono 420: 70 nella fascia 50-59, 64 in quella 30-39, 63 in quella 40-49. 22 i nuovi positivi ad Arcidosso, 17 a Castel del Piano, tre a Roccalbegna, 24 a Massa Marittima, 28 a Monte Argentario, 186 a Grosseto, due a Seggiano, 29 a Orbetello, 14 a Castiglione della Pescaia, 35 a Follonica, cinque a Civitella Paganico, sette a Scansano, due a Isola del Giglio, undici a Roccastrada, tre a Cinigiano e tre a Santa Fiora, dieci a Gavorrano, quattro a Pitigliano e altrettanti a Scarlino, uno a Semproniano e a Castell’Azzara, due a Magliano in Toscana, uno a Campagnatico e due a Manciano.

I comuni sono ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti.