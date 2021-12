20 ciclisti in mountain bike impantanati nel fango: interviene la Protezione civile

MANCIANO – 20 ciclisti in mountain bike impantanati nel fango. In loro soccorso la Protezione Civile di Manciano.

Dal primo pomeriggio di oggi una squadra di soccorritori del Nucleo Protezione Civile della Misericordia di Manciano è in soccorso ad un gruppo di 20 ciclisti che sono rimasti impantanati in un itinerario al confine tra Lazio e Toscana, nella zona vicino il parco di Vulci, tra i comuni di Manciano e Canino.

Il gruppo che stava percorrendo un itinerario fuori strada con delle mountain bike elettriche si è improvvisamente ritrovato impantanato in una grande fangaia, così enorme da non poter tirare fuori le bici. Hanno chiesto soccorso alla Misericordia di Manciano che ha inviato sul posto un fuoristrada con una loro squadra di soccorso per recuperare i ciclisti e tirare fuori le bici.