Il podcast del 30 dicembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 30 dicembre 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 30 dicembre 2021

In apertura la politica. Si è insediato stamattina il nuovo consiglio provinciale di Grosseto: il presidente Francesco Limatola ha giurato sulla Costituzione aprendo la prima seduta del consiglio dopo le elezioni del 18 dicembre scorso

In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – Tsunami di contagi in Toscana dove oggi si registra un nuovo e gigantesco picco di casi. I nuovi positivi registrati oggi nella nostra Regione sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi). Degli oltre 15mila casi, 7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici.

Rispetto a ieri i casi sono nuovamente raddoppiati.

Intanto ieri il Governo ha varato nuove regole per il contenimento del contagio: dal 10 gennaio l'obbligo del super green pass sarà esteso anche ai trasporti pubblici, agli alberghi, ai teatri e anche ai ristoranti all'aperto: di fatto la certificazione verde sarà obbligatoria per tutte le attività sociali e ricreative. Non solo: è stato deciso che per i vaccinati con terza dose o con il ciclo completo da meno di 120 giorni non ci sarà più l'obbligo di quarantena nel caso si entri in contatto con un positivo. Basterà l'esito negativo di un tampone dopo cinque giorni dall'ultimo contatto.

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 81. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono1448, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 2813.

La situazione dei ricoveri: 29 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid. 8 persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva. I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 35.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 7.141.000 dosi. Di queste 1.035.000 sono dosi booster.