Grosseto 2022: anche gli atleti russi ai Campionati europei master di atletica su strada

GROSSETO – Agli European masters athletics championships non stadia potranno partecipare anche gli atleti russi. La manifestazione organizzata dall’associazione sportiva Track & Field Master Grosseto e dalla Federazione europea master di Atletica leggera con il supporto del Comune di Grosseto in programma da giovedì 12 a domenica 15 maggio nel capoluogo, vedrà l’arrivo anche dei rappresentanti della Federazione russa. Sul sito internet della competizione www.grosseto2022.com le informazioni relative alla manifestazione sono state tradotte anche in cirillico. Nel 2019, la Russia si è ritrovata al centro di uno scandalo relativo al doping e l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) l’ha condannata a uno stop di quattro anni dalle competizioni sportive internazionali, Olimpiadi comprese. Più tardi, nel 2020, il Tribunale arbitrale dello sport ha permesso agli atleti russi di partecipare alle gare, ma a condizione di non esibire il nome del Paese.

“Abbiamo appreso la notizia pochi giorni fa: dopo cinque anni nelle competizioni italiane tornano anche gli atleti russi. Ci siamo subito mossi per rendere più semplice possibile agli atleti la partecipazione alla nostra manifestazione traducendo il sito anche nella loro lingua – spiega il presidente del comitato organizzatore, Ernesto Croci –. Il nostro obiettivo è quello di portare gli sportivi di tutta Europa appassionati di atletica a Grosseto, per far conoscere a più persone il nostro bellissimo territorio. Non è certo un momento semplice per lo sport: la pandemia sta nuovamente mettendo un freno alle competizioni ma speriamo che a maggio 2022 la situazione sia migliore. Si tratta comunque di gare all’aperto e saranno rispettate con attenzione tutte le norme anti-contagio”. La manifestazione è aperta a uomini e donne over 35 che si cimenteranno in varie discipline, tra cui la marcia e la corsa su strada.