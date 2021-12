Green pass e mascherine: in un mese 1.800 controlli e oltre 40 sanzioni

GROSSETO – Proseguono senza sosta i controlli per il rispetto delle normative anticontagio da covid-19 da parte della Polizia municipale di Grosseto.

A partire dal 6 dicembre, in sinergia con le altre Forze dell’ordine, sono due le unità di personale della Municipale giornalmente dedicate al contenimento del contagio.

Ad oggi sono 1.530 le persone controllate e 30 le sanzioni emesse per assenza di Green pass o per il mancato uso della mascherina dove previsto. 268 sono invece le attività e i servizi controllati e 12 le sanzioni accertate in questo ambito. Sono invece 149 i controlli effettuati nei confronti delle persone in quarantena.

“Preoccupano i dati dei contagi, in costante salita soprattutto durante le festività – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale, Riccardo Megale -. Per questo motivo vogliamo ringraziare sentitamente il comando della Polizia municipale, nella figura del Comandante Alessio Pasquini, per l’ottimo lavoro che sta effettuando, e che continuerà a svolgere, con controlli attenti e puntuali per garantire la sicurezza dei cittadini. Facciamo pertanto appello al senso di responsabilità dei grossetani: solo rispettando le regole sarà possibile vivere questi giorni di festa in serenità”.