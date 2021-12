elezioniprovinciali2021, Pizzuti: «Sostenuto Ottali. Serve un cambiamento, no alla linea politica Pd-M5s»

GROSSETO – “Rispondiamo al comunicato stampa di Italia Viva e del Polo liberale riformista e socialista di Grosseto sull’esito dell’elezioni provinciali per precisare che la maggioranza del nostro gruppo sia a Grosseto che al livello territoriale era in totale disaccordo con la candidatura di Elisabetta Iacomelli risultata perdente”, recita così la nota di Valerio Pizzuti, consiglierte comunale per il Polo liberale riformista e socialista

“Per l’elezioni provinciali avevamo condiviso il nome di Azelio Bagnoli dell’Argentario, era un profilo che piaceva a tutti sia a Grosseto che nei vari territori, all’ultimo momento però siccome non era gradito a qualcuno, aveva preferito farsi da parte. A questo punto era arrivata la nostra nota del 27 novembre che recitava testualmente le seguenti parole: ‘Dopo aver incrociato le informazioni nei territori ribadiamo che la candidatura in extremis della Iacomelli non sia gradita, non abbia i numeri e sia quindi da considerare di servizio al Pd, avremmo dovuto trattare i nostri voti dopo la presentazione delle liste, così non siamo più determinanti e rischiamo seriamente di rimanere fuori da tutto. Riteniamo infine che il Polo liberale riformista e socialista che abbiamo ben strutturato al livello comunale, ancora sia tutto da costruire al livello provinciale e che una candidatura a perdere lo possa indebolire ancora prima di nascere. Per questi motivi non ci riconosciamo nel percorso intrapreso e non parteciperemo più alle riunioni riguardanti l’elezioni provinciali. Firmato Valerio Pizzuti, Serena Pepi, Giuseppe Conti, Valentina Ciacci, Sara Bardi, Gianni Brunacci, Elena Chirico, Maddalena Smarrazzo, Franco Lippi.'”

Il risultato della Iacomelli è stato pessimo, con circa 2.000 voti ponderati è arrivata ottava, lontanissima dai numeri per essere eletta e abbiamo perso qualsiasi credibilità come Polo Riformista provinciale. Il nostro gruppo che a breve si costituirà sotto forma di associazione politico culturale, all’elezioni ha preferito sostenere la candidata civica al consiglio provinciale Maddalena Ottali (assessore alle attività produttive del comune di Orbetello con delega tra le altre al Pnrr) che grazie anche al nostro importante contributo ha preso 10.276 voti ponderati risultando la più votata in queste elezioni e la più votata in assoluto da quando nel nostro territorio ci sono le elezioni provinciali di secondo livello”, prosegue.

“A questo punto riteniamo che si debba aprire una profonda riflessione sull’effettivo ruolo che il Polo riformista dovrà assumere nello scenario politico locale e non di meno quale dovrà essere la linea politica provinciale di Italia Viva a partire dai prossimi appuntamenti elettorali. Senza una profonda revisione delle cariche e un rinnovamento delle stesse saremo costretti a intraprendere altri percorsi, non possiamo accettare una linea politica supina alle decisioni del Pd alleato del M5s, vogliamo invece seguire la linea politica di Italia Viva al livello nazionale, occupare un perimetro subalterno a Salvini e Meloni a destra e ai grillini e populisti a sinistra”.

“Crediamo nel merito e vogliamo perseguire la risoluzione dei problemi senza restare ancorati alle ideologie del passato”, conclude.