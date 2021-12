Coronavirus, è boom di nuovi casi: in Maremma sono 412

GROSSETO – “Si comunica che per problemi informatici dovuti al grande flusso di dati non è stato possibile effettuare l’aggiornamento per il report quotidiano Covid della Asl Toscana sud est – scrive in una nota l’azienda sanitaria -. I dati che forniamo, quindi, sono quelli diffusi dalla Regione Toscana questa mattina alle ore 11.30 e che sono relativi all’intervallo di tempo dalla mezzanotte del 28 dicembre alla mezzanotte del 29 dicembre”.

I dati della Regione per la provincia di Grosseto disegnano uno scenario mai visto: i nuovi casi sono 412 ma, specifica la Asl, “per la prima volta nel report della Regione sono conteggiati anche i tamponi rapidi, come da recente disposizione”.

A differenza dei dati della Asl, che sono relativi ad un arco temporale che va dalle 12 di un giorno alle 12 del successivo, il report della Toscana segnala i dati dalla mezzanotte di un giorno alla mezzanotte di quello successivo. Detto in altri termini, il bollettino della Regione reso noto questa mattina mostra i dati che sono stati registrati da 00.01 alle 23.59 del 29 dicembre. Dunque, i dati di oggi della regione comprendono anche alcuni dei nuovi casi segnalati ieri dal report della Asl.

Di seguito il numero di nuovi casi segnalati dalla Regione Toscana per la provincia di Grosseto comune per comune:

Montieri 5

Castel del Piano 17

Semproniano 3

Follonica 55

Grosseto 188

Santa Fiora 5

Seggiano 2

Gavorrano 16

Roccastrada 17

Scarlino 7

Magliano in Toscana 6

Orbetello 25

Massa Marittima 14

Castiglione della Pescaia 12

Arcidosso 7

Monte Argentario 16

Civitella Paganico 4

Manciano 6

Cinigiano 2

Monterotondo Marittimo 1

Scansano 3

Campagnatico 1

Totale 412.

Non abbiamo a disposizione il numero di tamponi processati in provincia di Grosseto: sul territorio regionale sono stati 69.759 di cui 25.126 molecolari e 44.633 rapidi per un tasso di positività pari a 22,7%.

Per quanto riguarda i ricoveri, stando al report della Regione, all’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 35 persone nel reparto di Degenza Covid e otto in terapia intensiva.