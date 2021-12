Coronavirus, tsunami Omicron in Toscana: oggi i casi sono 15.830

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 30 dicembre 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Tsunami di casi in Toscana dove oggi si tocca il record di nuovi positivi, che sono il doppio di quelli di ieri. Si supera quota 15mila. È l'effetto della diffusione della variante Omicron.

«I nuovi casi registrati in Toscana sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi)». A annunciarlo come ogni giorno è il presidente della Regione Eugenio Giani.

Degli oltre 15mila casi, 7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici.

Nel dettaglio dei dati comune per comune si nota oggi che nel solo comune di Grosseto si registrano ben 188 nuovi positivi, ma sono molti i comuni maremmani che vedono nuovi casi a due cifre come si osserva nella tabella che pubblichiamo di seguito.

Si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle regole come l'obbligo di indossare la mascherina anche all'esterno. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Toscana sono state somministrate ad oggi 7.136.878 di dosi.

