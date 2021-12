Coronavirus in Italia: oltre 98mila casi e 136 morti. Ricoveri in crescita

GROSSETO - Sono 98.020 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 78.313), come segnala il bollettino del Ministero della Salute. Continuano a crescere i contagi - oggi, per la prima volta dall'inizio della pandemia - si sfiorano i 100mila nuovi casi - ma rimane sopra il milione il numero di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 1.034.677, ieri erano 1.029.429. Il tasso di positività scende al 9,5% (ieri 7,6%). 674.865 gli attualmente positivi (+76.009, ieri +61.352).

Sono invece 136 i morti (ieri 202) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 137.091.

Sono 1.185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+40). Gli ingressi giornalieri sono stati 100. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.578 (+489).

Sono 21.871 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 16.746).

Il Coronavirus in Italia un anno fa

Un anno fa, il 29 dicembre 2020, in Italia si contavano 13.574 nuovi casi per 268.750 tamponi (tasso di positività 5,0%). Gli attualmente positivi erano 467.824 (-6.793), i morti 477. Un anno fa in Italia si registravano 17.044 guarigioni.

Ricoveri e terapie intensive: un anno fa quelli ordinari erano 20.397, mentre le terapie intensive 2.270.