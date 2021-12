Coronavirus: 7.304 nuovi positivi in Toscana. Record di contagi: quasi raddoppiati in un giorno

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi). Come ogni mattina il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anticipa i dati sui tamponi processati sino alla mezzanotte.

In provincia di Grosseto 17 sono a Castel del Piano, 32 a Follonica, due a Castell’Azzara, 109 a Grosseto, quattro a Civitella Paganico, tre a Cinigiano, cinque ad Arcidosso, nove a Gavorrano, 15 a Orbetello, otto Massa Marittima, sei a Castiglione della Pescaia, uno a Campagnatico e altrettanto a Scarlino, tre a Monte Argentario e uno rispettivamente a Manciano e Roccastrada.

I comuni sono ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti in modo da porre subito l’attenzione delle stesse ASL, ospedali e comuni per i territori che riportano un significativo aumento dei casi.

I vaccini attualmente somministrati sono 7.097.487.