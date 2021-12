Servizio civile: Cna cerca sei volontari per due progetti

GROSSETO – C’è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022 per presentare domanda per i bandi di servizio civile universale promossi da Cna impresa sensibile Grosseto. Cna Grosseto, infatti, cerca sei volontari da impiegare su due progetti finanziati.

Cinque giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti potranno partecipare al progetto “Digital Senior: anziani attivi e connessi”, pensato per promuovere attività di animazione culturale con le persone anziane. I cinque volontari selezionati saranno destinati, rispettivamente, alle sedi di Grosseto, Follonica, Orbetello, Manciano, Castel del Piano. Un volontario, invece, sarà impiegato nel progetto “Next Generation: giovani, lavoro e competenze per le nuove sfide” e presterà servizio nella sede territoriale di Grosseto.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono un orario di servizio di 25 ore settimanali, articolate su cinque giorni a settimana.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Domanda On Line (Dol) https://domandaonline.serviziocivile.it Chi intende partecipare al bando deve richiedere, quindi, lo Spid, l’identità digitale.

I bando è consultabile sul sito di Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it. Per informazioni è possibile scrivere a m.badini@cna-gr.it – m.giudici@cna-gr.it o chiamare i numeri 0564 471215 – 0564 471216.