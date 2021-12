Niente fuochi d’artificio per la notte di San Silvestro. Annullato lo spettacolo

CAPALBIO – L’amministrazione comunale, nel rispetto delle nuove regole per il contenimento del contagio da Covid 19, riportate nel cosiddetto “decreto Natale”, e raccogliendo l’invito della Questura ha annullato e lo spettacolo pirotecnico, in programma per la notte di san Silvestro.

“Un obbligo a cui dobbiamo sottostare che è anche una scelta doverosa e di responsabilità da parte degli organi competenti – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -. Tutte le possibili occasioni di assembramento vanno evitate perché la salute pubblica viene prima di tutto e nelle prossime settimane tutti noi saremo chiamati, ancora, a un grande sforzo di rigore, per fronteggiare la nuova ondata di contagi prevista per metà gennaio”.