La casa di carta, Gomorra e The Ferragnez: ecco le serie 2021 più amate dai maremmani

GROSSETO – Qual è stata la serie tv che avete preferito in questo 2021? Questa è la domanda che abbiamo posto nel sondaggio Instagram ai nostri lettori. E indovinate un po’? Le risposte sono state numerosissime, non scontate ed eterogenee (salvo alcune eccezioni).

Ecco le più votate:

Ai primissimi posti troviamo “La casa di carta”, la serie televisiva spagnola ideata da Alex Pena. La conoscete tutti: una pittoresca banda di ladri, noti come Tokyo, Palermo, Helsinki, Manila (e molti altri), guidata dal Professore, mettono a ferro e fuoco le banche e tutto il paese iberico.

Accanto ai rapinatori, ecco la polizia: “Il commissario Ricciardi”. La storia di Luigi Alfredo Ricciardi, ambientata a Napoli negli anni ’30, piace e non poco ai maremmani.

Scalpitano alle spalle dei primi due posti del nostro sondaggio “La regina degli scacchi”, una serie del 2020 con l’ottima Anya Taylor-Joy, e “Vikings“, l’opera di genere storico di stampo canadese-irlandese che racconta le avventure del combattente Ragnarr Loobrok.

Una menzione d’onore la meritano anche “Only murders in the building (la serie televisiva statunitense di John Hoffman e Steve Martin)”, “Gotham” e “Blanca”.

Trionfa nei nostri salotti anche “Tutta colpa di Freud”, la serie-commedia con Claudio Bisio, Max Tortora e Claudia Pandolfi.

Bene anche alcuni notissimi evergreen, come “Modern family”, la serie televisiva targata Usa di Christopher Lloyd e Steven Levitan, “The walking dead” (un appuntamento che dura da ben undici stagioni) e “Breaking bad”.

Come poteva poi mancare, tra i preferiti, Gomorra, la serie di genere gangster (ispirata al libro di Roberto Saviano)? Merita, inoltre, un plauso anche il successo che sta sempre più ottenendo Yellowstone, un’opera che parla della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nello stato del Montana.

All’ultimo posto, seppur particolarmente seguito, c’è “The Ferragnez”, la docu-serie reality di Amazon Prime Video che racconta lo spaccato della vita di una delle famiglie più note del paese.