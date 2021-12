Il podcast del 28 dicembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 dicembre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 28 dicembre 2021

In apertura la cronaca. Furto di Natale al Maremà. Uno straniero di 29 anni aveva provato alcuni capi nel camerino e poi aveva tentato di uscire dal negozio con una giacca indossate sotto il soprabito. Una volta fermato nel suo zaino sono stati ritrovati anche dei pantaloni, mentre nel camerino che aveva utilizzato sono stati ritrovati i sistemi antitaccheggio che l'uomo aveva tolto dagli indumenti. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

Adesso aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 104. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono1365, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 2822.

La situazione dei ricoveri: 30 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid. Otto persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva. I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 38.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 7.072.000 dosi. Di queste 979mila sono dosi booster.