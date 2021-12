Da gennaio le multe si pagano così: ecco il nuovo sistema

FOLLONICA – A partire dal prossimo 1 gennaio le contravvenzioni al codice della strada nel Comune di Follonica non potranno più essere pagate nei punti Lis, ovvero tabacchini, edicole e tutte quelle attività che avevano aderito al servizio di Ancitel.

Infatti, a seguito all’entrata in vigore dell’obbligo per tutti gli Enti locali di utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA per l’erogazione di servizi di incasso e pagamento, il Servizio pagamento facilitato, al quale aveva aderito il Comune di Follonica, non potrà più essere erogato.

In alternativa si potranno quindi pagare le contravvenzioni come indicato nei verbali.