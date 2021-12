Scontro in città tra un furgone e uno scooter: ferita una ragazza

GROSSETO – Incidente in città questa mattina, in via Aurelia Nord, in prossimità della rotatoria che si interseca con viale Uranio, in un tratto considerato ad alto rischio per le tante intersezioni dove spesso si verificano scontri anche molto

Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e uno scooter e nell’incidente è rimasta ferita una ragazza. Ancora da chiarire le cause e la dinamica che hanno portato all’incidente.

Sul posto per i i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Grosseto. Il traffico ha subito qualche rallentamento considerando anche che via Aurelia Nord è una delle arterie principali di scorrimento della zona nord della città.

La ragazza, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stata soccorsa dagli operatori della medicina di emergenza, attivati con il 112, e trasferita con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti.