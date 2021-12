IlTourdeiPresepi: Il Natale di nonno Nadino

GROSSETO – Torna un grande classico del nostro giornale, #iltourdeipresepi, il viaggio che IlGiunco.net farà insieme ai suoi lettori alla scoperta dei presepi che vengono allestiti nelle parrocchie, nelle case e nelle sedi di aziende e associazioni. Un modo di raccontare la nostra comunità e avvicinarsi al Natale.

Il presepe di oggi ce lo invia Katia. L’opera è stata realizzata da nonno Nadino per la gioia del suo nipotino Massimo. Non c’è dubbio che lo scenario costruito sapientemente dall’autore sia una meraviglia per occhi dell’osservatore. Veramente un pregevole capolavoro!

Per partecipare: inviate le foto dei vostri presepi a redazione@ilgiunco.net, indicando di dove siete e l’autore del presepio. Le foto devono essere orizzontali.