Coronavirus: muore una donna. 104 nuovi casi, tasso di positività al 22,3%. Due ricoveri in più

GROSSETO – Un altro morto in Maremma per Coronavirus: si tratta di una donna di 88 anni deceduta all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Restano sopra quota 100 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto: sono 104 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 144), 56 dei quali nel comune capoluogo. E’ quanto si legge sul report quotidiano della Asl.

Tra le ore 14 del 26 dicembre e le ore 14 di oggi, 27 dicembre, sono stati processati 467 tamponi (ieri 641). Il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati) scende al 22,3% (ieri 22,5%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 1.365 (ieri 1.306). Nelle ultime 24 ore sono guarite 28 persone.

Due ricoveri in più: 30 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (ieri 28). Otto persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 38 (ieri 36).

Un anno fa in Maremma – Un anno fa (27 dicembre 2020) in provincia di Grosseto si contavano nove nuovi casi a fronte di 212 tamponi (tasso di positività 4,2%). All’Ospedale Misericordia di Grosseto erano ricoverate 39 persone (30 nei reparti ordinari e nove in terapia intensiva). Gli attualmente positivi in Maremma erano 371 a fronte di 13 guarigioni.

I dati di oggi

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 565 Provincia di Arezzo 254 Provincia di Siena 197 Provincia di Grosseto 104 Extra USL 10

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 48 75 56 50 20 5 Grosseto 21 31 27 15 8 2 Siena 53 47 47 35 13 2 ASL TSE 122 153 130 100 41 9

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 20 dic Martedì 21 dic Mercoledì 22 dic Giovedì 23 dic Venerdì 24 dic Sabato 25 dic Domenica 26 dic Lunedì 27 dic Arezzo 93 119 105 249 166 77 399 254 Siena 79 101 162 176 315 140 275 197 Grosseto 76 59 84 82 88 61 144 104 Totale Asl 248 279 351 507 569 278 818 555

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 5 Campagnatico 2 Castel Del Piano 3 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 1 Cinigiano 5 Civitella Paganico 6 Follonica 6 Gavorrano 6 Grosseto 56 Isola Del Giglio 1 Manciano 3 Massa Marittima 2 Roccastrada 2 Santa Fiora 1 Scarlino 1 Seggiano 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 18 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 30 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 918 Provincia di Siena 1103 Provincia di Grosseto 467

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2116 Provincia di Siena 2007 Provincia di Grosseto 1365

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 2052 Provincia di Siena 1925 Provincia di Grosseto 1322

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 5095 Provincia di Siena 4229 Provincia di Grosseto 2822

Guariti Provincia di Arezzo 40 Provincia di Siena 16 Provincia di Grosseto 28