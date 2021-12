«Attenti al Covid, sta galopando e vi sta inseguendo». Il monito del sindaco

GROSSETO – Impennata di casi in provincia di Grosseto dove ieri si è registrato il numero più alto di nuovi positivi giornalieri dal 15 novembre 2020, quando furono 190. Ieri invece sono stati registrati 144 nuovi casi. Nonostante il dilagare dei contagi però, visto l’alto numero di vaccinati anche in Maremma, i ricoveri in ospedale restano stabili anche se nell’ultimo periodo sono cresciuti i pazienti in terapia intensiva arrivando ad otto: in totale i ricoveri all’ospedale Misericordia sono 36.

E stamattina direttamente dai suoi canali social il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Coonna parlando delle festività e del Capodanno ha lanciato un monito a tutti i grossetani: «State attenti al Covid, sta galoppando e vi sta inseguendo, girate la schiena e ve lo vedrete dietro le spalle, mi raccomando».

Già in passato il sindaco aveva invitato a vaccinarsi e recentemente aveva pubblicato il video del momento in cui riceveva la terza dose di vaccino: «Vaccinarsi è molto importante» aveva detto in quel caso il sindaco di Grosseto.

Durante il mese di agosto invece Vivarelli Colonna aveva lanciato il suo appello a vaccinarsi nel m omento in cui la campagna vaccinale aveva un po’ rallentato: «Vaccinatevi, serve a non finire in terapia intensiva» aveva detto il primo cittadino del capoluogo.

