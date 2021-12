Coronavirus, “esplosione” di casi in Maremma: 144 nuovi positivi. In ospedale ci sono 36 pazienti

GROSSETO – Sono 144 i nuovi casi in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia si tratta del numero più alto di nuovi positivi dal 15 novembre 2020 quando furono 190. I tamponi processati sono stati 641 e il tasso dei nuovi casi ha fatto un balzo in avanti considerevole attestandosi al 22.5%.

In totale le persone positive in carico all’Asl sono 1306. Si registrano 37 guarigioni e nessun decesso. Le persone che si trovano in quarantena per contatto stretto sono 2705. I comuni dove si registrano più casi oggi sono Grosseto, 58, e Follonica 37, mentre a Orbetello sono 9.

La situazione dei ricoveri – All’ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 28 persone ricoverate nel reparto di degenza Covid (area medica) e 8 pazienti in terapia intensiva. In totale le persone in ospedale sono 36.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 828 Provincia di Arezzo 399 Provincia di Siena 275 Provincia di Grosseto 144 Extra USL 10

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 78 113 72 98 28 10 Grosseto 14 52 31 36 11 – Siena 52 98 48 57 13 7 ASL TSE 144 263 151 191 52 17

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Campagnatico 2 Castel Del Piano 2 Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 3 Follonica 37 Gavorrano 7 Grosseto 58 Magliano In Toscana 2 Manciano 5 Massa Marittima 5 Monte Argentario 3 Orbetello 9 Roccastrada 1 Santa Fiora 1 Scansano 1 Scarlino 6 Seggiano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 16 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1364 Provincia di Siena 680 Provincia di Grosseto 641

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1940 Provincia di Siena 1824 Provincia di Grosseto 1306

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1877 Provincia di Siena 1748 Provincia di Grosseto 1264

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4971 Provincia di Siena 3924 Provincia di Grosseto 2725

Guariti Provincia di Arezzo 40 Provincia di Siena 9 Provincia di Grosseto 37

Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo 0 Ospedale Misericordia Grosseto 0

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)