Coronavirus, 3.075 nuovi casi in Toscana su 15.616 test. 72 persone in terapia intensiva

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,69% (44,7% sulle prime diagnosi). Ad anticiparlo, rendendo noti i risultati dei tamponi processati sino alla mezzanotte, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

I nuovi positivi in Maremma sono: Seggiano due, Scarlino quattro, Semproniano uno, Civitella Paganico tre, Grosseto 69, Follonica 14, Castel del Piano tre, Gavorrano cinque, Arcidosso due, Campagnatico uno, Massa Marittima tre, Roccastrada tre, Manciano due, Orbetello quattro, Scansano uno, Monte Argentario uno.

I posti letto occupati in TI sono 72, stabili rispetto a ieri (12,63% l’indice di saturazione). In area Covid non TI i ricoveri sono 443, +34 rispetto a ieri (8,80% indice di saturazione).

A causa di un aggiornamento dei sistemi da parte di un ospedale, sono stati caricati oggi anche alcuni dati non immessi ieri, il saldo reale odierno sarebbe di +21.

Per entrare in zona gialla devono superare il 15% anche i ricoveri in area Covid non intensiva.

I vaccini attualmente somministrati sono 7.025.407.