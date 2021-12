Controlli per Natale in bar e ristoranti. Multe a titolari, dipendenti e clienti senza green pass

GROSSETO – Cinque sanzioni sono state elevate per altrettante violazioni contestate dalla guardia di finanza dopo una serie di controlli in bar e ristoranti.

I controlli sono stati fatti, dalla compagnia di Grosseto, nelle giornate della vigilia, di Natale e Santo Stefano: tre violazioni sono state contestate ai titolari di altrettante attività commerciali (due bar ed un ristorante).

Uno di questi trovato lui stesso al lavoro privo di green pass; gli altri due sono stati multati in quanto non avevano controllato che i rispettivi dipendente e cliente, presenti all’interno dell’attività (ma privi di green pass), avessero la prevista certificazione. Come previsto, anche il lavoratore e l’avventore sono stati a loro volta multati.

«Purtroppo – fa notare la guardia di finanza -, ancora oggi, nonostante le innumerevoli raccomandazioni/informazioni e campagne di sensibilizzazione, portate avanti anche nell’ambito del fattivo rapporto di collaborazione istituzionale con le associazioni di categoria, si ravvisano comportamenti scorretti come quelli sopra descritti, che rischiano di danneggiare coloro che si comportano secondo le regole».

I controlli delle Fiamme Gialle si svolgono contestualmente alle specifiche attività di polizia economico-finanziaria del Corpo. In tale contesto, dall’inizio di dicembre in tutta la provincia sono stati controllati oltre 150 esercizi commerciali e circa 500 persone: una quindicina finora le sanzioni scattate.

Tali servizi, finalizzati al rispetto delle norme di salute pubblica e a tutela dei cittadini e degli imprenditori che lavorano rispettando le disposizioni, proseguiranno nei prossimi giorni atteso il periodo di festività e i maggiori potenziali rischi di assembramenti e comportamenti scorretti