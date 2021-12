Controlli anti droga durante le feste: arrestato spacciatore anche grazie ai cani Dankan e Banda

GROSSETO – Aveva con sé dosi di cocaina ed eroina oltre a centinaia di euro di cui non ha saputo indicare la provenienza. Per questo un uomo è stato arrestato dalla guardia di finanza di Grosseto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Si tratta di uno straniero, maghrebino, senza lavoro e senza fissa dimora. i militari del Nucleo mobile della locale Compagnia, durante un servizio di controllo ed appostamento, hanno individuato e fermato un soggetto sospetto, il quale tentava (invano) di dileguarsi alla vista della pattuglia.

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di molteplici dosi di eroina e cocaina, già confezionate, nonché di alcune centinaia di euro in piccolo taglio, evidentemente frutto di spaccio.

L’uomo maggiorenne è stato arrestato e condotto in carcere; l’arresto è stato convalidato.

Nel corso dei complessivi servizi antidroga e di prevenzione, svolti in tutta la provincia negli ultimi giorni, sono state controllate oltre 80 persone e decine di autoveicoli e mezzi pesanti: tre soggetti sono stati verbalizzati amministrativamente per possesso di droga.

Alcuni cittadini (una coppia di genitori ed un camionista), fermati lungo la Scansanese e l’Aurelia durante ordinari controlli nel giorno di Natale, hanno anche ringraziato i finanzieri per il loro servizio e per la sicurezza che comunque dava una pattuglia presente per strada in quel frangente.

I servizi operativi della specie da parte della Guardia di Finanza proseguiranno anche in vista di fine anno per tutelare la cittadinanza, al fine di prevenire e reprimere le violazioni in materia di stupefacenti e garantire festività più tranquille e sicure.

I servizi di contrasto allo spaccio e indebito uso di stupefacenti sono stati effettuati anche con l’impiego dei due cani antidroga Dankan e Banda.