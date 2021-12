AMIATA - Natale con gli impianti chiusi sull'Amiata dove una poggia intensa ha rovinato la festa agli appassionati di sci che avrebbero oggi potuto godere di una giornate sulla neve.

Impianti chiusi per il momento e niente sci in tutto il comprensorio del Monte Amiata. Ad informare della situazione è Amiata Neve, il profilo social ufficiale degli operatori del comparto sciistico amiatino.

Per il momento non è dato sapere se gli impianti saranno aperti nei prossimi giorni. Ad aggiornare delle condizioni meteo e della situazione delle piste sarà proprio Amiata Neve nelle prossime ore.

Le previsioni - Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui

-

L’acqua intensa iniziata dalla giornata di ieri e intensificatasi dalle 22 della sera non crea la possibilità di sciare in sicurezza e quindi le società degli impianti in accordo con le scuole di sci rimaranno chiusi per la giornata di oggi. Seguiranno aggiornamenti. Buon natale pic.twitter.com/Mgus1CIwRv

— AmiataNeve (@amiataneve) December 25, 2021