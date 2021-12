Esame superato per una giovane massetana: è cintura nera 1 Dan

MASSA MARITTIMA – Diploma di cintura nera 1 Dan di Karate per la giovane atleta Irene Machetti del dojo Okinawa Karate di Venturina. L’atleta massetana, che compirà quindici anni a gennaio, sta ottenendo molte soddisfazioni sotto la guida tecnica del suo Maestro Roberto Ninci con numerosi risultati a livello regionale e nazionale.

Anche se di giovane età Irene ha partecipato ad eventi di livello internazionale, migliorandosi tecnicamente. Circa tre anni fa è nato il desiderio di cambiare stile di pratica da Shotokan Ryu a Shito Ryu e per questo in comune accordo con il suo Maestro si affidano alla guida tecnica del Maestro Capacci dell’Etruria karate di Firenze. La ragazza che abita a Massa Marittima si divide e organizza i suoi allenamenti tra Venturina e Firenze.

“Ho iniziato a praticare karate a 7 anni – ha detto Machetti – Nella pratica ciò che preferisco è il kata, ma se parliamo di valori e insegnamenti che trasmette il karate adoro tutto indistintamente perché sono tutti fondamentali. All’Okinawa mi trovo molto bene, in realtà è la palestra che mi ha salvato da un cattivo ambiente sportivo in cui mi trovavo prima.

Roberto è ottimo sia come maestro che come persona, mi ha sempre supportata e continua a farlo con piacere. Il periodo pandemico? Non è stato facile, purtroppo ho avuto una caduta psicofisica a causa della situazione. Dovevo allenarmi da sola a casa e quando non hai nessuno che ti da un lavoro preciso da fare, almeno per me, diventa difficile.

Nonostante ciò sono pronta e mi sto rialzando velocemente. L’obiettivo futuro è sempre il solito da quando ho sette anni. Punto al massimo: alla nazionale”.