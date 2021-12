Da Fiordigiglio a Lucatelli, grandi prove della Fight Gym all’evento in via Leoncavallo

GROSSETO – Successo per l’evento della Fight Gym, nei rinnovati impianti sportivi di via Leoncavallo, gestiti dalla Atl Il Sole di Francesco Gazzillo dove si è svolta una spettacolare manifestazione pugilistica con i giovani atleti della società organizzatrice e poi i due professionisti della OPI 82 della famiglia Cherchi ad entusiasmare il pubblico presente.

Per primi a salire sul quadrato sono stati i due esordienti del maestro Raffaele D’Amico: Matteo Lucatelli negli 81 kg. e Tommaso Geraci nei kg. 75. Vittoria ai punti per il primo che ha pressato continuamente l’avversario campano Antonio Masiello e vittoria prima del limite per il secondo che ha battuto Tiziano Merlino per arresto del match dopo i tre conteggi. Hanno continuato ad entusiasmare, nei due incontri successivi, le prestazioni degli altri due pugili grossetani Moise Amir D’Alfonso e Jonathan Pisano che hanno messo in mostra una notevole crescita e dotazioni tecniche rilevanti determinanti per la vittoria nei confronti dei due avversari casertani, più dotati fisicamente, Amine Toufik e Giovanni D’Angelo. Concludeva la prima parte della serata l’incontro fra il campione italiano 2020 Halit Eryilmaz costretto al pari dal paripeso Raffaele Lasco.

Negli incontri professionistici che seguivano la brillante kermesse della Fight Gym guidata dal presidente Amedeo Raffi si verificava la vittoria del massimo Pietro Cappelli con una repentina conclusione del match all’inizio della seconda ripresa per un infortunio al ginocchio dell’avversario il bosniaco Ivan Sakic già atterrato in precedenza. Ci pensava il superwelter Orlando Fiordigiglio ad accendere l’entusiasmo dei suoi sostenitori accorsi numerosi, con una splendida vittoria contro il bosniaco Janjanin Milos che ha onorato il ring fino all’ultimo secondo reagendo alle prestigiose combinazioni dell’allievo di Raffaele D’Amico nell’occasione coadiuvato da tutto lo staff tecnico della palestra rappresentato da Giulio Bovicelli, Emanuela Pantani, Vincenzo Botti e Francesco Romboli presente al completo.

I risultati:

Dilettanti:

kg. 81 Matteo Lucattelli (Fight Gym Grosseto) v.p. vs Antonio Masiello (Medaglia d’oro);

kg. 75 Tommaso Geraci (Fight Gym Grosseto) v.rsc. 3r vs Tiziano Merlino (Bizzarro Boxe);

kg. 52 Moise Amir D’Alfonso (Fight Gym Grosseto) v.p. vs Amine Toufik (Medaglia D’Oro);

kg+91 Jonathan Pisano (Fight Gym Grosseto) v.p. vs Giovanni D’Angelo (Drago Boxe);

kg. 60 Halit Ryilmaz (Fight Gym Grosseto) pari vs Raffaele Lasco (Medaglia D’Oro);

Professionisti:

pesi massimi 6 riprese: Pietro Cappelli (Colonia OPI 82) v.kotc. 2r vs Ivan Sakic (Bosnia);

pesi superwelter 6 riprese: Orlando Fiordigiglio (Colonia OPI 82 v.p. vs Ianjanin (Bosnia);

Commissario di Riunione: Valentina Verzani:

Arbitri e giudici: Dario Bibbiani, Nicola Parrino, Veronica Ponsiglione;

Medici: dottor Angelo Taviani, dottor Enrico Bonci;

Cronometristi: Matteo Giannini, Claudi Minozzi.