Coronavirus: 61 nuovi positivi in Maremma. 34 persone ricoverate

GROSSETO – Sono 61 i nuovi positivi al Coronavorus in provincia di Grosseto su 1.034 tamponi fatti. 289 in tutta la Asl sud est (Arezzo 77, Siena 140, 61, 11 extra Asl). Non si registrano guarigioni né decessi.

24 i nuovi positivi nella fascia tra zero e 18 anni, 15 tra i 19 e i 34. I nuovi positivi sono stati riscontrati: quattro nel comune di Campagnatico, due in quello di Castel del Piano, uno a Castiglione della Pescaia, due a Cinigiano, uno a Civitella Paganico, quattro a Follonica, due a Gavorrano, 32 a Grosseto, due a Manciano, tre a Massa Marittima, due a Monte Argentario, tre a Orbetello, tre a Roccastrada.

1.228 le persone positive in carico. 26 ricoverate nel reparto covid dell’ospedale Misericordia e otto in terapia intensiva. 1.206 si trovano invece al proprio domicilio. Le persone in quarantena da contatto sono 3.033.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 289 Provincia di Arezzo 77 Provincia di Siena 140 Provincia di Grosseto 61 Extra USL 11

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 23 16 16 11 9 2 Grosseto 24 15 11 8 2 1 Siena 10 59 35 28 7 1 ASL TSE 57 90 62 47 18 4

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 18 dic Domenica 19 dic Lunedì 20 dic Martedì 21 dic Mercoledì 22 dic Giovedì 23 dic Venerdì 24 dic Sabato 25 dic Arezzo 88 184 93 119 105 249 166 77 Siena 66 96 79 101 162 176 315 140 Grosseto 82 91 76 59 84 82 88 61 Totale Asl 236 371 248 279 351 507 569 278

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Campagnatico 4 Castel Del Piano 2 Castiglione Della Pescaia 1 Cinigiano 2 Civitella Paganico 1 Follonica 4 Gavorrano 2 Grosseto 32 Manciano 2 Massa Marittima 3 Monte Argentario 2 Orbetello 3 Roccastrada 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 14 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 26 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1635 Provincia di Siena 1827 Provincia di Grosseto 1034

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1633 Provincia di Siena 1575 Provincia di Grosseto 1228

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1577 Provincia di Siena 1506 Provincia di Grosseto 1206

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 5163 Provincia di Siena 3930 Provincia di Grosseto 3033

Guariti Provincia di Arezzo 8 Provincia di Siena 21 Provincia di Grosseto 0