Un talento a chilometro zero alla corte del Bbc Grosseto: è il giovane Fancellu

GROSSETO – Prosegue il mercato del Bbc Grosseto che ingaggiato il ricevitore Nicholas Fancellu, classe 2004. Campione d’Italia Under 18 nella stagione 2020 con la formazione del Bsc 1952 allenata da Stefano Cappuccini, Fancellu, che fa parte del reclutamento del Bsc al parco di via Giotto e ha mosso i primi passi nello Junior Grosseto, nel 2021 ha militato nel Livorno 1948 in serie B (229 di media, due doppi, due tripli e 5 punti battuti a casa, con una media difesa di 932).

Nella passata stagione ha anche militato nella formazione under 18 con il Padule Sesto Fiorentino. Il diciassettenne grossetano ha partecipato ai try-out per la nazionale under 18 in vista degli impegni internazionali del 2022 e l’ingresso nel Bbc Grosseto è dunque una bella opportunità di crescita.