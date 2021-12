Stretta sul Capodanno: stop a feste in piazza, discoteche chiuse e mascherina all’aperto

GROSSETO – Il Consiglio dei ministri nella giornata di ieri, 23 dicembre, ha approvato il decreto che introduce nuove regole per il green pass oltre a nuove restrizioni in vista del Capodanno

Vediamo nel dettaglio quali sono:

Capodanno senza assembramenti: sono infatti vietate tutti gli eventi e feste all’aperto che implicano un assembramento di persone. Il governo ha inoltre deciso di chiudere le discoteche, sale da ballo e simili fino al 31 gennaio.

Tra le novità anche l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, una regola che vale anche per le zone cosiddette “bianche”. In aggiunta, per entrare nei cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus e metropolitane) è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Sarà vietato consumare cibo o bevande al cinema, nei teatri o agli eventi sportivi al chiuso.

Dall’1 febbraio 2022 è prevista la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Sarà quindi valido per sei mesi dal momento dell’ultima vaccinazione effettuata. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (è in elaborazione una specifica ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza).

Novità anche per i bar: fino al 31 gennaio ci potrà entrare per la consumazione al bancone soltanto chi ha il green pass “rafforzato”, ovvero chi è guarito o vaccinato.

Le nuove regole riguardano anche le Rsa. È stato deciso che dal 30 dicembre i visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il green pass “rafforzato”, quindi le persone vaccinate o guarite. Chi è sprovvisto della terza dose dovrà esibire anche un tampone negativo.

Viaggi: resta obbligatorio il tampone per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato. È prevista l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia dall’estero: in caso di positività, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dovrà stare in isolamento in un “Covid Hotel”.