Per Natale a Grosseto torna Marino il trenino

GROSSETO – Con le feste di Natale torna a Grosseto “Marino il Trenino”. Il servizio ludico e turistico animerà le strade del capoluogo maremmano da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022.

Il percorso del trenino è pensato per una mobilità all’insegna della sostenibilità e del divertimento e toccherà alcuni dei punti più caratteristici del centro storico di Grosseto. Partenza e arrivo saranno sempre sul lato sinistro di via Mazzini, sul lato opposto dell’Hotel Bastiani, mentre l’itinerario si svilupperà lungo via Saffi, via Amiata, via Fossombroni, via Porciatti, via Manetti, via Ximenes, via Gramsci e Piazza Gioberti.

L’orario delle corse prevede due turni, dalle ore 10 alle ore 12:30 e alle ore 15 alle ore 19, ad eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio quando Marino viaggerà solo nella fascia pomeridiana dalle ore 15 alle ore 19. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile visitare il sito www.tiemmespa.it.

“È un grande piacere per noi – sottolinea Guido Delmirani, presidente di Tiemme Spa – annunciare l’attivazione di Marino il Trenino. Un mezzo che è anche un modo per promuovere una mobilità sostenibile e divertente che si cala in pieno in un periodo non semplice, ma comunque di festa e di speranza. Tutte le corse rispetteranno in maniera rigorosa le norme e i comportamenti di contrasto alla diffusione del Covid-19. Con la massima attenzione e responsabilità ci auguriamo di poter regalare un servizio efficiente e piacevole a tutta la comunità grossetana”.