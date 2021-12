CALDANA – Torna un grande classico del nostro giornale, #iltourdeipresepi, il viaggio che IlGiunco.net farà insieme ai suoi lettori alla scoperta dei presepi che vengono allestiti nelle parrocchie, nelle case e nelle sedi di aziende e associazioni. Un modo di raccontare la nostra comunità e avvicinarsi al Natale.

Il presepe di oggi, inviatoci da suor Annalisa Caputi, arriva dalla Scuola infanzia Sant’Anna di Caldana. L’immagine fa della dolcezza e della positività la sua bandiera. L’osservatore, in questo caso, non può far altro che perdersi nella delicatezza dei contorni e soprattutto degli occhi dei protagonisti che animano lo scenario. Un capolavoro ben fatto e ottimamente preparato.

Per partecipare: inviate le foto dei vostri presepi a redazione@ilgiunco.net, indicando di dove siete e l’autore del presepio. Le foto devono essere orizzontali.