I baby della Blue Factor Castiglione festeggiano due volte, successo allo scadere sul Grosseto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appassionante partita il derby degli Under 11, recupero della quarta giornata, fra la Blue Factor Castiglione e il Picchianti Cp Grosseto: a spuntarla sono i biancocelesti con il gol di Lorenzo Cornacchini (mattatore della serata con 5 reti) che vale il 6-5 finale. La sfida è vissuta fra il botta e risposta continuo: al vantaggio di Bagnoli rispondeva Alexander Convertiti Mann. Castiglione che ritorna in vantaggio con Cornacchini, poco prima sul blù a Alexander Convertiti Mann aveva fallito un tiro libero, e biancorossi che pareggiano ancora con Boni, con lo stesso Cornacchini che manda al riposo sul 3-2 la Blue Factor.

Nella ripresa il Castiglione allunga subito con il solito Cornacchini, ma Edward Convertiti Mann accorcia (4-3). Le proteste dell’allenatore del Grosseto Stefano Paghi provocano due cartellini blù alla panchina, e la rete su punizione di Cornacchini del 5-3. Il Cp rimonta e pareggia con Alexander Covertiti Mann e Pucillo. Quando ormai la partita sembra finita la stoccata di Cornacchini vale la vittoria per il Castiglione, che sale solitario al secondo posto in classifica. Il campionato ripartirà il prossimo 9 gennaio 2022.

Under 11 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs PICCHIANTI CP GROSSETO 6-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Marco Mantovani.

PICCHIANTI CP GROSSETO: Pietro Costanzo, Gabriele Sorbo; Edward Covertiti Mann, Alessio Tonini, Alexander Covertiti Mann, Mirko Pucillo, Alice Sorbo, Leonardo Boni, Victor Celata. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (3-2) 6’28 Bagnoli (C), 11’34 A.Convertiti Mann (G), 13’38 Cornacchini (C), 14’53 Boni (G), 14’51 Cornacchini (C); st 2’03 Cornacchini (C), 4’19 E.Convertiti Mann (G), 7’56 pp Cornacchini (C), 8’53 A.Convertiti Mann (G), 10’56 Pucillo (G), 14’30 Cornacchini (C).

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11 (7a giornata), zona 4: 21 Follonica, 18 Castiglione, 15 Sarzana, 12 Grosseto, 9 Forte Versilia Roller, 6 Rotellistica Camaiore, 3 Cgc Viareggio, 0 Prato.