Ecoattivi, l’appello del Comune ai commercianti: «Aderite al progetto amico dell’ambiente»

FOLLONICA – Il Comune di Follonica invita i commercianti ad aderire al progetto Ecoattivi, gestito dalla ditta Achab Group. Aderendo al Club dei Comuni Ecoattivi si entra a far parte di una comunità informale di Enti e cittadini che condividono l’impegno per diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale.

Il progetto Ecoattivi prevede svariate azioni che, tramite punti, permettono di ricevere buoni sconto spendibili nelle attività commerciali della città aderenti all’iniziativa.

I punti possono essere accumulati in svariati modi: quando un cittadino va a conferire i rifiuti all’isola ecologica o usufruisce dei servizi della biblioteca può ricevere un coupon con un QRcode univoco, che permette di ottenere punti. È poi possibile raggiungere gli Ecostop, ovvero alcuni punti fisici dislocati nel territorio comunale (parchi, mostre o eventi a tema ambientale) dove è possibile trovare una locandina con QRcode univoco e ricevere altri punti. Inoltre si ricevono punti anche utilizzando l’app per tracciare i percorsi che si compiono spostandosi con la bicicletta nel tragitto casa – lavoro, partecipando alle giornate di pulizia ambientale e scaricando l’App Junker che aiuta nella differenziazione dei rifiuti. Grazie ai punti accumulati, oltre agli sconti, si può anche partecipare all’estrazione di alcuni premi.

Per questo motivo l’Amministrazione invita le attività commerciali della città ad aderire alla manifestazione di interesse attraverso l’inoltro della domanda che può essere scaricata dalla sezione Ambiente del sito web Comune di Follonica. Le attività di vendita interessate dovranno far pervenire la domanda alla PEC del Comune di Follonica follonica@postacert.toscana.it. La domanda di iscrizione all’elenco dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 31 gennaio 2022.

«Il progetto Ecoattivi punta a migliorare le competenze dei cittadini sui temi ambientali – spiega l’assessora Mirjam Giorgieri –. Grazie a questo progetto vengono infatti premiate le azioni di interesse collettivo che guardano all’educazione ambientale e alla cura del territorio. Ci auguriamo che molte attività della nostra città decidano di aderire: questo è un modo per creare un circolo virtuoso rendendoci protagonisti di un piccolo ma importante cambiamento».

L’app Ecoattivi è scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone, attraverso gli store Android e IOS o dal sito www.ecoattivi.it