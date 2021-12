GROSSETO – Prosegue la campagna di vaccinazione in Toscana, dove si sta accelerando per la somministrazioni della cosiddetta dose “booster”. In totale sono oltre 900mila le dosi booster che sono state già ricevute dai toscani.

Tra questi c’è anche l’assessore regionale all’attività produttive e al turismo Leonardo Marras che sul suo profilo social ha postato la foto della vaccinazione.