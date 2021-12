Un regalo di Natale griffato Fondazione Grosseto Cultura: la Box Cultura

GROSSETO – Cataloghi d’arte, ingressi omaggio, cd musicali, gadget. Sotto l’albero c’è un regalo di Natale all’insegna della cultura con la “Box” di Fondazione Grosseto Cultura. Dopo il grande successo del Natale 2020, anche in occasione di queste festività Fondazione ripropone a chi lo desidera l’opportunità di fare un regalo davvero speciale.

La Christmas Box di Fondazione Grosseto Cultura è disponibile in due versioni: “Grande” (50 euro) con una tessera socio “Grosseto Card” di Fondazione Grosseto Cultura valida un anno (con tutti i vantaggi del tesseramento), il catalogo del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, il catalogo del Museo di storia naturale della Maremma, il catalogo della mostra “Alla luce del Bellini”, 2 ingressi alla mostra “Alla luce del Bellini”, un cd del coro InCantus, blocco note e penna griffati “è cultura”.

La Box “Piccola” (25 euro) contiene una tessera socio “Grosseto Card” di Fondazione Grosseto Cultura valida un anno, il catalogo del Museo di storia naturale della Maremma, il catalogo della mostra “Alla luce del Bellini”, 2 ingressi alla mostra “Alla luce del Bellini”, un cd del coro InCantus, blocco note e penna griffati “è cultura”.

È comunque possibile comporre la propria box personalizzata anche con cataloghi delle mostre passate o con ingressi agli eventi in calendario nelle strutture di Fondazione Grosseto Cultura: per prenotare la Box Cultura e accordarsi per il ritiro è possibile scrivere una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564 488067.